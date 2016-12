Es sind die letzten Partien in der Hinrunde der 2. Bundesliga: Der VfB Stuttgart und Hannover 96 kämpfen im Fernduell um die Chance auf die Herbstmeisterschaft.

Während der VfB, derzeit mit 32 Punkten Tabellenzweiter hinter Eintracht Braunschweig (34), es mit einem Sieg bei den Würzburger Kickers (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm) in eigener Hand hat, lauern die Niedersachsen (3., 31 Punkte) auf einen Ausrutscher der Schwaben.

Die 96er treffen im heimischen Stadion auf den SV Sandhausen (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm). Die erwartet starken Hannoveraner wollen nach dem Abstieg in der vergangenen Saison die Weichen für den direkten Wiederaufstieg stellen.

Die Arminia aus Bielefeld ist dagegen den Abstiegsrängen gefährlich nahe. Mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm) können die Ostwestfalen drei Punkte zwischen sich und den Karlsruher SC (16.) bringen. Dresden (7.) will indes den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verpassen.

