Der TSV 1860 München rutscht wieder tiefer in den Abstiegskampf der Zweiten Liga.

Zum Abschluss einer chaotischen Woche kassierten die Löwen beim direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld eine 1:2 (1:2)-Niederlage und liegen nun nur noch zwei Punkte vor dem Tabellen-16. aus Ostwestfalen.

Für den neuen 1860-Trainer Vitor Perreira war es nach seinem glücklichen Premierensieg gegen Greuther Fürth (2:1) die erste Niederlage im Unterhaus. (Der Ticker zum Nachlesen)

"Wir haben das erste Mal in dieser Konstellation gespielt. Da kann noch nicht alles passen", sagte der neue Löwen-Kapitän Daniel Adlung nach dem Match bei Sky.

Klos-Doppelpack schockt Löwen

Die Gastgeber gingen in der 11. Minute durch den siebten Saisontreffer ihres Torjägers Fabian Klos in Führung. Nach dem schnellen Ausgleich der Gäste durch Winterneuzugang Christian Gytkjaer zwei Minuten später war es dann erneut DSC-Kapitän Klos, der in der 38. Minute wiederum die Gastgeber in Führung schoss. Für Bielefeld war es im zehnten Anlauf der erste Sieg in der 2. Liga gegen die Sechziger. (Spielplan/Ergebnisse der 2. Bundesliga)

In einer unterhaltsamen ersten Hälfte verpasste Andreas Voglsammer vor 16.247 Zuschauern kurz vor der Pause den dritten Treffer für Bielefeld.

Ex-Kapitän Aigner nicht im Kader

Nach dem Seitenwechsel mühten sich die Münchner, bei denen der unter der Woche als Kapitän zurückgetretene Ex-Bielefelder Stefan Aigner nicht im Kader stand, nach Kräften. Die Arminia hielt dem Druck aber bis zum Schlusspfiff stand.

Die Löwen, die am Vormittag Liverpools langjährigen Klub-Boss Ian Ayre als neuen Geschäftsführer verpflichtet hatten, hatten unter der Woche mit dem Entzug der Dauerakkreditierungen von drei Münchner Zeitungen für Wirbel gesorgt.