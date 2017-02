Am 20. Spieltag der 2. Bundesliga (Highlights ab 22.15 Uhr in Hattrick - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1) muss Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig beim 1. FC Nürnberg ran (Freitag ab 18.30 Uhr LIVE auf SPORT1.fm und im LIVETICKER).

Die schwächelnde Eintracht will nach der Heimniederlage gegen St. Pauli bei den Franken wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, um weiter an Tabellenführer VfB Stuttgart dranzubleiben.

Allerdings haben die Löwen, die in Auswärtsspielen in dieser Saison lediglich zehn Punkte holen konnten, eine katastrophale Bilanz bei den Nürnbergern. Seit der Bundesligasaison 1978/1979 konnte dort nur ein magerer Zähler eingefahren werden.

"Ich hoffe, dass dieser Fluch endlich beendet wird - aber Spaß beiseite - es wird kein einfaches Spiel, sondern eine neue Herausforderung. Die Nürnberger werden versuchen, das Hinspiel-Ergebnis wettzumachen und haben gegen Heidenheim gezeigt, dass sie den Gegner unter Druck setzen möchten", sagte der Chef-Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz.

Im Hinspiel Ende August fertigten die Braunschweiger den Club mit 6:1 ab.

Der Tabellenneunte aus Nürnberg hat in dieser Saison bereits 33 Gegentore erzielt. Nur zwei Teams kassierten noch mehr Treffer.

Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern

Nürnbergs Tabellennachbar Fortuna Düsseldorf empfängt am Freitag den 1. FC Kaiserslautern (ab 18.30 Uhr auf SPORT1.fm und im LIVETICKER).

Für die Pfälzer geht's darum weiter Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu halten. Die Fortuna hat lediglich drei Punkte mehr auf dem Konto als der FCK und liegt somit in direkter Schlagdistanz der Pfälzer. Die seit sechs Begegnungen sieglosen Düsseldorfer blieben zuletzt fünfmal in Folge ohne eigenen Torerfolg (drei Niederlagen und drei Unentschieden).

Der FCK feierte zuletzt nach zuvor sechs erfolglosen Auftritten einen 1:0-Sieg gegen Würzburg und blieb dabei bereits zum zehnten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

"Wir müssen die Ruhe bewahren, aber gegen Düsseldorf auch hellwach sein und konsequent unsere Arbeit verrichten", gibt Lautern-Coach Norbert Maier die Marschrichtung vor.

Erzgeberge Aue - SpVgg Greuther Fürth

Abstiegskandidat Erzgebirge Aue empfängt Greuther Fürt (ab 18.30 Uhr auf SPORT1.fm und im LIVETICKER). Der Tabellenvorletzte aus Aue hat von seinen jüngsten zehn Partien nur eine gewonnen (drei Unentschieden und sechs Niederlagen). Die Fürther feierten beim jüngsten 4:1 gegen den Tabellenzweiten Hannover ihren höchsten Saisonsieg.