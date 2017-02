In der 2. Bundesliga treffen am 19. Spieltag mit dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Nürnberg (ab 13 Uhr im LIVETICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm) zwei Mannschaften aufeinander, die jeweils mit einer Niederlage aus der Winterpause gekommen sind.

Heidenheim hat nach dem 1:2 in Aue sechs Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei und könnte diesen mit einem Sieg zuhause gegen den Club vorübergehend halbieren.

Nürnberg im Niemandsland

Die Nürnberger müssen jedoch ihrerseits nach dem 1:2 vergangene Woche gegen Dresden die Kurve bekommen, um von Rang zehn und somit vom Niemandsland der Tabelle nicht weiter nach unten zu rutschen. Der Abstand zum Relegationsplatz im Tabellenkeller beträgt zehn Punkte.

Genau diesen Relegationsplatz peilt Erzgebirge Aue (17.) an, das im zweiten Samstagsspiel beim SV Sandhausen zu Gast ist. Die Auer können mit einem Sieg die Abstiegsplätze verlassen, während Sandhausen mit einem Auswärtserfolg vorerst bis auf fünf Punkte an Rang drei heranrücken kann.

SPORT1 begleitet beide Partien ab 13 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm sowie im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.