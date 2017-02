Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga (Highlights ab 22.15 Uhr in Hattrick - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1) ist der TSV 1860 München zu Gast beim Tabellen-17. Arminia Bielefeld. Die "Löwen" kommen vor dem Kellerduell nicht zur Ruhe und müssen ohne ihren Stürmer Stefan Aigner anreisen, der überraschend als Kapitän zurückgetreten ist.

"Ich habe Trainer Vitor Pereira am Donnerstag darum gebeten, mich so schnell als möglich vom Kapitäns-Amt zu entbinden", sagte Aigner der Bild.

Nach dem 2:1-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Greuther Fürth könnten die Münchner mit einem weiteren Erfolg den Abstand von momentan drei Punkten auf den Relegationsplatz ausbauen.

96 kann Tabellenführung festigen

Ähnliche Voraussetzungen gelten für den 1. FC Kaiserslautern, der zuhause den starken Aufsteiger Würzburger Kickers empfängt (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm). Die Kickers wiederum könnten mit einem Sieg vorübergehend auf Tabellenplatz vier klettern und an den Aufstiegsrängen schnuppern.

Im Kampf um den Aufstieg will auch Tabellenführer Hannover 96 bei Greuther Fürth punkten. Für die "Kleeblätter" geht es ebenfalls darum, als Tabellen-12. nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu geraten.

SPORT1 begleitet alle drei Partien ab 18.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm sowie im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App. Die Highlights sehen Sie in Hattrick - Die 2. Bundesliga ab 22.15 Uhr Uhr im TV auf SPORT1.