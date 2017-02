Der TSV 1860 München hat einen neuen Teammanager präsentiert.

Bernhard Winkler übernimmt die Organisation rund um die Profi-Mannschaft und wird damit Nachfolger von Florian Waitz. Das vermeldeten die Löwen am Mittwochvormittag in einer Pressemitteilung, in der sie Winkler als "Löwen-Legende" bezeichneten.

"Bernhard ist eine absolute Identifikationsfigur im Verein. Er hat bei 1860 unheimlich viel bewegt und mit 17 Toren auch maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga 1994", sagte Geschäftsführer Anthony Power: "Wir sind uns sicher, dass er diesen Erfolgshunger auch in die Mannschaft trägt."

Winkler wisse "mit seiner langjährigen Erfahrung als Führungsspieler in einer großen Zeit genau, worauf es für unsere Profis und einen Löwen in München ankommt."

Winkler trug zwischen 1993 und 2002 das Trikot der Sechziger und schoss dabei 80 Tore in erster und zweiter Liga. Mit 64 Bundesliga-Treffern belegt Winkler in der ewigen Löwen-Torschützenliste Platz zwei hinter Rudi Brunnenmeier (66). In der Saison 2009/2010 saß er als Assistent von Ewald Lienen auf der Löwen-Bank, in der Folgesaison trainierte Winkler die U23.

Waitz war seit 2010 Teammanager an der Grünwalder Straße. "Wir bedanken uns ganz herzlich bei Flo für seinen Einsatz in den letzten Jahren und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg", so Power.