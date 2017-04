Für den 1. FC Kaiserslautern wird es in der Zweiten Liga langsam eng. Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen rutschten die Pfälzer auf den 16. Tabellenplatz ab.

Vor allem im Sturm hakt es beim viermaligen Deutschen Meister. In den letzten drei Spielen traf die Elf von Trainer Norbert Meier kein einziges Mal ins gegnerische Tor. Mit nur 20 Treffern stellt Kaiserslautern die schlechteste Angriffsformation der Zweiten Liga.

Am 28. Spieltag (13 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) treten die Lauterer nun gegen Greuther Fürth an. Anders als der FCK sind die Franken seit neun Partien in der Liga ungeschlagen. Als Sechster können die "Kleeblätter" die Saison mehr oder weniger in Ruhe ausklingen lassen.

Im zweiten Samstagsspiel treffen der 1. FC Heidenheim und der VfL Bochum (13 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) aufeinander. Während Heidenheim so gut wie gerettet ist, droht der frühere Bundesligist noch in den Abstiegssog zu geraten.

Nur vier Zähler beträgt der Vorsprung der Bochumer noch auf den Relegationsrang 16.