Fans von Hannover 96 sorgen in Erfurt für Schlägerei vor Disco Hannover-Fans zetteln Schlägerei an / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Fans von Hannover 96 prügelten sich vor einer Disco in Erfurt © Getty Images

Auf der Heimreise vom Spiel in Würzburg fangen Fans von Hannover 96 in Erfurt eine wilde Prügelei mit mehreren Verletzten an. Sie durften nicht in eine Disco.