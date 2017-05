Arminia Bielefeld verpasst einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf: Beim VfL Bochum kamen die Ostwestfalen nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus und sind nach wie vor als Tabellenvorletzte in akuter Abstiegsgefahr. (Die Tabelle der 2. Liga)

Das erste Zweitligator von Keanu Staude brachte die Gäste schon nach sieben Minuten in Führung. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Riemann patzt

Der 20-Jährige traf aus kurzer Distanz, nachdem Bochums Torhüter Manuel Riemann nach einem weiten Einwurf am Ball vorbeigegriffen hatte.

Acht Minuten vor dem Schlusspfiff konnte der eingewechselte Selim Gündüz für die Platzherren ausgleichen. (Alle Ergebnisse im Überblick)

"Wir sind alle sehr enttäuscht. Der Punkt ist zu wenig, die Art und Weise war eine Stunde gut und dann wurden wir zu passiv, zu ängstlich", sate Arminia-Coach Jeff Saibene zu SPORT1.

Tausch im Arminia-Tor

Vor der Parie hatte Saibene einen Tausch im Tor vorgenommen und brachte Wolfgang Hesl fpür Davari. Dazu entschloss er sich, "um Davari zu schützen, dass er ein bisschen Abstand bekommt, Wolfgang Hesl hat mir sehr gut gefallen und war auch nicht schuld am Gegentor, er hat seine Sache gut gemacht."

Bochums Cheftrainer Gertjan Verbeek sagte am SPORT1-Mikrofon: "Aus unserer Sicht war es ein schlechtes Spiel, ich habe zu wenig gesehen, was wir uns vorgenommen hatten. In so einem Spiel muss man genauso spielen wie gegen die Topmannschaften der Liga. Nach vorne zu spielen, um das Tor machen zu wollen, das hat gefehlt."

Arminia eine Stunde das aktivere Team

Eine Stunde lang war die Mannschaft von Saibene vor 18.469 Zuschauern das aktivere Team. Bei den Gastgebern fehlte lange der letzte Wille, die Partie zu drehen.

Auch die Einwechslung von Arminia-Torjäger Fabian Klos nach 69 Minuten änderte den Spielverlauf zunächst nicht entscheidend.

"In unserer Situation ist das Unentschieden zu wenig, Bochum hat das gut gemacht und verdient das Tor geschossen. Wir gehen trotzdem mit breiter Brust in die nächsten Spiele", sagte Bielefelds Abwehrspieler Brian Behrendt zu SPORT1.