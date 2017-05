Erzgebirge Aue hat einen Spieltag vor Saisonschluss einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt in der 2.Bundesliga gemacht.

Die Veilchen setzten sich im Abstiegsduell gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 (0:0) durch und können nur noch theoretisch auf den Relegationsrang 16 zurückfallen. (Die Tabelle der 2. Bundesliga) Den Siegtreffer erzielte Mario Kvesic (59.). (Ergebnisse des 33. Spieltags im Überblick) Überschattet wurde die Partie von Ausschreitungen der Lautern-Fans gegen die eigene Mannschaft.

"Wir haben auch heute sehr viel richtig gemacht", sagte ein glücklicher Christian Tiffert nach Spielende.

Vor 10.000 Zuschauern war beiden Teams die enorme Bedeutung der Partie deutlich anzumerken. Weder Aue noch Lautern ging höheres Risiko ein, das Spiel fand fast ausschließlich zwischen den Strafräumen statt, wo sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten. (LIVETICKER zum Nachlesen) Nach dem Rückstand erhöhte Lautern den Druck, blieb aber weitestgehend ungefährlich.

Aue reicht im letzten Saisonspiel kommende Woche bei Fortuna Düsseldorf ein Punkt, um sich zu retten. Doch selbst im Falle einer Niederlage stehen die Chancen auf ein weiteres Jahr 2. Bundesliga für den Aufsteiger gut.

Kaiserslautern muss dagegen zum Saisonabschluss vor heimischen Fans gegen den 1. FC Nürnberg nochmal um den Klassenerhalt zittern. Lauterer Auswärtsfans versuchten nach dem Spiel das Feld zu stürmen und die eigene Mannschaft mit deren Leistung konfrontieren.

Die Polizei drängte die Fans aber ab, diese griffen daraufhin Polizei und Lautern-Spieler an. "Basti (Sebastian Kerk, d. Red.) hat einen Schlag an den Kopf bekommen, Stangen sind geflogen, Was soll man dazu sagen?", zeigte sich Lautern-Spieler Christoph Moritz konsterniert. "Da muss sich jeder hinterfragen, ob das die richtige Lösung ist, um der Mannschaft nächste Woche ein vernünftiges Spiel zu ermöglichen."