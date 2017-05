Der FC St. Pauli hat seine gute Form in der Rückrunde auch nach dem gesicherten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Alle Spiele, alle Tore: Die Highlights des 33. Spieltags am Sonntag in einer extralangen Ausgabe von Hattrick - Die 2. Bundesliga ab 18.30 Uhr im TV auf SPORT1

Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen erkämpfte sich nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit zu Hause noch ein 1:1 (0:1) gegen Greuther Fürth und ist damit seit sieben Spielen ungeschlagen. (Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion brachte Robert Zulj die Franken per Kopf (38.) zunächst in Führung, Lasse Sobiech (70.) sorgte ebenfalls mit einem Kopfball für den Ausgleich der Hamburger. (Ergebnisse des 33. Spieltags im Überblick)

Hitzige zweite Hälfte

In der ersten Halbzeit war Greuther Fürth in der Offensive präsenter als die Gastgeber. Der Führungstreffer durch Zulj war daher verdient. Die erste große Torchance hatte St. Pauli erst kurz vor der Halbzeitpause, als Aziz Bouhaddouz am Fürther Schlussmann Balazs Megyeri scheiterte.

Die Kiezkicker ließen über weite Strecken bei sommerlichen Temperaturen das Tempo vermissen, das sie zuvor zu fünf Siegen in Serie getragen hatte. Erst in der zweiten Halbzeit wurden die Offensivbemühungen der Hamburger intensiver.

Buchtmann zielte kurz nach Wiederanpfiff über das Tor. Mitte der zweiten Hälfte wurden die Zweikämpfe hitziger. Teilweise endeten sie in verbalen Scharmützeln. In der 70. Minute köpfte Lasse Sobiech nach einem Eckball von Buchtmann zum umjubelten Ausgleich für die Gastgeber ein.

Fürths Trainer Janos Radoki war angesichts der angespannten Personallage von seiner Mannschaft "total begeistert": "Ein riesen Kompliment an die Mannschaft. Wir sind heute auf der letzten Rille aufgeschlagen. Wir hatten nur noch 14 einsatzfähige Spieler, die aber alles reingelegt haben. Der Punkt ist sehr verdient."

Lienen: "Wir haben schlecht gespielt"

Trotz des größtenteils schwachen Spiels seiner Mannschaft, lobte Pauli-Trainer Ewald Lienen die Spieler für deren Einsatz: "Wir haben schlecht gespielt, aber die Mannschaft hat sich reingehängt." Im Vergleich zu den letzten Spielen habe seinem Team die Spannung gefehlt. "Wir müssen froh sein, den Punkt geholt zu haben", zeigte sich der 63-Jährige zufrieden über die Punkteteilung.

Am letzten Spieltag reist der FC St. Pauli zum VfL Bochum, Greuther Fürth beendet die Saison mit einem Heimspiel gegen Union Berlin.