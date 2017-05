Erzgebirge Aue hat trotz einer 0:1-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt geschafft. Durch den Heidenheimer Sieg gegen 1860 München beenden die Erzgebirgler die Saison auf Rang 14.

Für Düsseldorf endete trotz des Siegtreffers von Christian Gartner (39.) eine enttäuschende Saison, in der es zuvor am 21. Oktober 2016 (4:0 gegen Bielefeld) den letzten Erfolg vor eigenem Publikum gegeben hatte. Die Zukunft von Trainer Friedhelm Funkel ist ungewiss, am Ende reichte es zu 42 Punkten.(Alle Ergebnisse im Überblick)

Aue konnte sich im Rheinland hingegen trotz der Niederlage freuen, denn nachdem Coach Domenico Tedesco die Verantwortung bei den Sachsen übernahm, ging es stetig nach oben. Der Aufsteiger (39 Punkte) kletterte vom letzten Platz immerhin deutlich nach vorne.(LIVETICKER zum Nachlesen)

Vor 37.320 Zuschauern hatte Düsseldorf von Beginn an mehr Spielanteile und wurde dafür kurz vor der Pause belohnt, als Gartner aus 18 Metern traf. Den zu passiven Auern gelang in der ersten Halbzeit rein gar nichts, erst nach der Pause wurden die Gäste etwas aktiver.(Die Tabelle der 2. Bundesliga)