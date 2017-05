In der 2. Bundesliga steht zum Abschluss des 32. Spieltags ein echtes Spitzenspiel an: Eintracht Braunschweig empfängt Union Berlin (ab 19.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Nach den Siegen der beiden Spitzenteams VfB Stuttgart (66 Punkte) und Hannover 96 (63) am Wochenende stehen sowohl die Eintracht (60), aber vor allem Union (57) unter Druck - selbst ein Unentschieden bei den heimstarken Niedersachsen wäre für sie fast zu wenig (SERVICE: Die Tabelle).

Schlechter April mit nur sechs Punkten

"Jeder kann die Tabelle lesen. Im Falle einer Niederlage wären die Konkurrenten mindestens sechs Punkte weg", weiß Union-Trainer Jens Keller. Und so müsse man wohl oder übel siegen, "wenn wir unser Ziel weiter verfolgen möchten".

Zu gut war der Saisonverlauf bei den Gästen, dass man sich mit Rang vier nach 34 Spielen abfinden möchte. Immerhin zehn Mal standen die Köpenicker auf einem Aufstiegsplatz, im April sogar auf Rang eins. Seither allerdings reichte es in sechs Spielen nur zu sieben Punkten.

Union ohne gesperrten Torjäger

Aber auch ohne seinen rotgesperrten Torjäger Sebastian Polter sieht sich der 1. FC Union bei den Norddeutschen nicht als Außenseiter. "Die Braunschweiger sind nicht so gut besetzt wie Stuttgart oder Hannover. Sie werden uns mehr liegen", glaubt Abwehrchef Toni Leistner.

In der Tat: In den Zweitliga-Topspielen zwischen den besten vier Mannschaften konnte der deutsche Ex-Meister in dieser Spielzeit nur selten überzeugen und holte aus den bislang fünf Duellen lediglich zwei Zähler. In der Hinrunde siegte Union an der Alten Försterei mit 2:0.

Große Vorfreude beim Eintracht-Coach

Eintracht-Manager Marc Arnold ist indes selbstbewusst genug, seinem Team den ersten Topspielsieg zuzutrauen: "Wenn wir gewinnen, wird es für Union schwer, uns noch zu erreichen. Wir sind nun so lange und bis so kurz vor Schluss dabei, dass wir uns jetzt auch belohnen und aufsteigen wollen. Auch wenn es schon jetzt eine fantastische Saison ist."

Und auch Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht platzt geradezu vor Vorfreude auf die mit 23.325 Zuschauern ausverkaufte Partie. "Wer hätte zu Saisonbeginn gedacht, dass es in diesem Spiel um den Aufstieg geht. Es wird für beide Mannschaften eine große Herausforderung werden", prophezeite der 43-Jährige.