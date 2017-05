NBA-Star Dirk Nowitzki drückt den Würzburger Kickers im Abstiegskampf der 2. Bundesliga die Daumen, und auch der TSV 1860 München kann dabei auf prominente Unterstützung bauen.

Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, wird die Löwen am Sonntag beim Heimspiel gegen den VfL Bochum (ab 15.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) gedanklich unterstützen.

Dies hat einen einfachen Grund. "Ich bin mit Ian Ayre immer noch in Kontakt. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ich mal mit 1860 mitfiebere", sagte Klopp am Freitag auf der Pressekonferenz zum Audi-Cup, zu der er per Hologramm zugeschaltet war.

1860-Geschäftsführer Ayre holte 2015 Klopp in seiner damaligen Funktion als Geschäftsführer der "Reds" nach Liverpool.