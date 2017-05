Hannover 96 hat unmittelbar nach dem Aufstieg in die Bundesliga am Sonntag zahlreiche Glückwünsche erhalten. Über einen dürften sich die Spieler von Erfolgstrainer Andre Breitenreiter besonders gefreut haben - über den von Sylvie Meis.

"Ihr habt es geschafft! Ich bin so stolz über euren Aufstieg in die Bundesliga. Habt eine tolle Zeit diese Leistung zu feiern. Küsse von mir an alle", schrieb Meis auf Instagram.

Die Niedersachsen hatten zur Motivation eine lebensgroße Pappfigur von Meis in der Kabine, die nach jedem Punktgewinn um ein Kleidungsstück erleichtert wurde.

"Wenn die Jungs den Aufstieg packen, dann stehe ich in echt in der Kabine", hatte die Ex-Frau von Rafael van der Vaart im April noch gesagt. Jetzt ist es an ihr, das Versprechen einzulösen.