In der Zweiten Liga steht ein Super-Sonntag bevor - um 15.30 Uhr werden neun Spiele angepfiffen (alle LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER). Spieltag 33 sorgt für Spannung pur. Denn sowohl an der Tabellenspitze als auch im Abstiegskampf ist weiterhin alles möglich.

Die Redaktion von Tipp-Weltmeister.com hat sich die Duelle zwischen Hannover 96 und VfB Stuttgart, Würzburger Kickers und SV Sandhausen sowie Erzgebirge Aue und 1. FC Kaiserslautern näher angeschaut.

Aufstiegsrennen: wer hat die besten Karten?

Wenn Tabellenführer Stuttgart in Hannover gewinnt, steht der VfB als Zweitliga-Meister fest. Die Wettanbieter favorisieren allerdings die Gastgeber. Unter Trainer Andre Breitenreiter holten die Niedersachsen 17 von 21 möglichen Punkten. Das ergibt einen Punkteschnitt von 2,43. Bei 10 Euro Wetteinsatz auf einen Heimsieg gäbe es 25 Euro zurück. Bei einem VfB-Auswärtserfolg dagegen 27 Euro.

Beim Duell zwischen Hannover und Stuttgart treffen mit Martin Harnik (17 Tore) und Simon Terodde (23 Tore) zugleich die besten Stürmer der Liga aufeinander. Bei einem Wett-Tipp auf einen Hannover-Sieg sowie mehr als 2,5 Tore käme man auf eine Auszahlung von 37 Euro bei 10 Euro Wetteinsatz - das entspricht einer Quote von 3,70.

Der Tabellenzweite aus Braunschweig tritt bei den abstiegsbedrohten Bielefeldern an. Union Berlin auf Platz vier mit sechs Punkten Rückstand auf Hannover sowie Eintracht empfängt den 1. FC Heidenheim. Die Buchmacher halten einen Aufstieg der Eisernen für unrealistisch - aktuell wird hierfür Quote 34 angeboten.

Tabellenkeller: Sieben Teams zittern um den Ligaverbleib

Zwei Spieltage vor Schluss steht fest: Karlsruhe ist abgestiegen. Sandhausen, Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, 1860 München, Erzgebirge Aue, Würzburg und Bielefeld droht dasselbe Schicksal.

Sandhausen auf Platz elf hat es selbst in der Hand. Auf Würzburg auf Rang 16 sind es vier Punkte Vorsprung. Am Sonntag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. Der SVS tritt bei den Kickers an. Die Wettanbieter favorisieren die Gastgeber (Quote 2,05), denn Sandhausen gewann nur eines der letzten 13 Spiele.

Auch die "Roten Teufel" aus Kaiserslautern können am 33. Spieltag alles klarmachen. Wenn in Aue ein Dreier gelingen sollte, spielt der FCK kommende Saison erneut zweitklassig. Bedenklich stimmt nur die schwache Offensive (28 Tore).

Nur Absteiger Karlsruher traf seltener. Die beiden letzten Duelle endeten torlos. Ein erneutes 0:0 würde bei 10 Euro Wetteinsatz eine Auszahlung von 70 Euro bringen.

