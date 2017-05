Der VfB Stuttgart kann am 32. Spieltag einen vorentscheidenden Schritt zum direkten Wiederaufstieg machen.

Die Schwaben treffen am Sonntag im Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga auf das abstiegsbedrohte Erzgebirge Aue (13.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm). Ein Sieg in der heimischen Mercedes-Benz Arena würde dem VfB ein Neun-Punkte-Polster auf den vierten Rang verschaffen.

Den belegt allerdings aktuell der 1. FC Union Berlin, der im Topspiel am Montag gegen Eintracht Braunschweig noch punkten kann (ab19.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Aue zittert, Arminia hofft

Aue findet sich am anderen Ende der Tabelle wieder. Das Team aus dem Erzgebirge hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den 16. Platz. Noch schlechter steht Arminia Bielefeld da. Dem Vorletzten fehlen vier Punkte zum Nicht-Abstiegs-Platz, nächster Gegner ist der VfL Bochum.

Im dritten Spiel des Sonntags muss der bereits abgestiegene Karlsruher SC bei der SpVgg Greuther Fürth ran.

