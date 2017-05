Für Fortuna Düsseldorf wird die Lage in der 2. Fußball-Bundesliga immer bedrohlicher. Im Kellerduell gegen die Würzburger Kickers mussten sich die Rheinländer mit einem 1:1 (0:0) zufrieden geben und liegen nach ihrem elften Heimspiel in Folge ohne Sieg nur noch zwei Punkte vor Relegationsplatz 16, den die nach wie vor in diesem Jahr sieglosen Würzburger belegen.

Julian Schauerte (90.) rettete der Fortuna einen Punkt. Doch der Treffer war umstritten, weil Alexander Madlung Würzburgs Torhüter Jörg Siebenhandel entscheidend behinderte. Zuvor hatte Lukas Fröbe die Franken in Führung gebracht (86.).(LIVETICKER zum Nachlesen)

"Wir haben ein sehr nervöses Spiel gesehen, man hat beiden Mannschaften die Angst angemerkt. Ich bin aber sehr enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel nach dem Abpfiff bei Sky.

Vor 27.192 Zuschauern war Würzburg bereits in der ersten Hälfte das bessere Team. Sebastian Neumann, Patrick Weihrauch und Tobias Schröck vergaben bei einer Dreifachchance in der 25. Minute die mögliche Führung für den Aufsteiger, während die ideenlose Fortuna nur einmal kurz vor dem Pausenpfiff durch Ihlas Bebou vor dem gegnerischen Tor für Gefahr sorgte.(Alle Ergebnisse im Überblick)

Auch nach dem Seitenwechsel wurde es aus Düsseldorfer Sicht nicht besser, obwohl die Fortuna nach der Einwechslung von Rouwen Hennings mit zwei Spitzen agierte. Fortuna-Torwart Michael Rensing bewahrte sein Team in der 52. Minute mit einer starken Parade nach einem Freistoß von Nejmeddin Daghfous vor einem Rückstand. Die Unterfranken bestimmten in der Folge weiter das Geschehen und gingen durch Fröde verdient in Front, ehe Schauerte per Freistoß noch für die Fortuna traf.(Die Tabelle der 2. Liga)

In einer schwachen Düsseldorfer Mannschaft wusste lediglich Lukas Schmitz zu überzeugen, während sich bei den durchweg guten Würzburgern Schröck und David Pisot die Bestnoten verdienten.