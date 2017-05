Aufstiegsträume und Abstiegsangst: In der 2. Fußball-Bundesliga steht zwei Spiele vor Schluss ein XXL-Spieltag auf dem Programm (alle Spiele LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm).

An der Spitze kämpft ein Trio um den entscheidenden Schritt in die erste Liga. In der Pole Position: Der VfB Stuttgart. Die Schwaben treffen im Duell der Spitzenklubs auf den Tabellendritten Hannover 96.

Mit einem Sieg ist der ungewollte Abstecher in die 2. Liga nach nur einem Jahr schon wieder abgehakt. Bei einer Niederlage zieht aber nicht nur 96 nach Punkten gleich - auch die zweitplatzierte Eintracht aus Braunschweig könnte dann zu Stuttgart aufschließen.

Alle drei Teams hätten dann 66 Zähler auf dem Konto (SERVICE: Die Tabelle der Zweiten Liga).

Wen erwischt es im Tabellenkeller?

Braunschweig bekommt es mit Arminia Bielefeld zu tun. Ein schweres Auswärtsspiel, weil auch der Gegner der Löwen dringend Punkte braucht. Die Arminia kämpft als Vorletzter um den Klassenerhalt.

Apropos Überlebenskampf: Auf dem Relegationsplatz rangieren derzeit die Würzburger Kickers. Der Aufsteiger misst sich mit dem SV Sandhausen, der trotz vier Punkten Vorsprung noch unten rein rutschen könnte.

Selbes gilt für den 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel, als Zwölfter noch klar über dem Strich, tritt bei Erzgebirge Aue an (das auch nur zwei Punkte weniger aufweist).

Mit SPORT1 live dabei

Der 14. TSV 1860 München muss gegen den VfL Bochum bestehen, Fortuna Düsseldorf (13.) ist beim 1. FC Nürnberg zu Gast.

Außerdem spielt Union Berlin, das bei sechs Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg hat, gegen den 1. FC Heidenheim. Der FC St. Pauli empfängt die SpVgg Greuther Fürth, der bereits abgestiegene Karlsruher SC muss gegen Dynamo Dresden ran.

