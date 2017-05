Der VfB Stuttgart ist nicht nur Zweitliga-Meister und Aufsteiger in die Bundesliga.

Er stellt auch sämtliche Vereine aus der italienischen Serie A in den Schatten – zumindest was den Zuschauerzuspruch betrifft.

Mit im Schnitt 50.000 Besuchern zieht der schwäbische Traditionsklub mehr Fans an als Inter Mailand, der in dieser Saison mit 47.000 Zuschauern die Rangliste in Italien anführt.

Serienmeister Juventus Turin kommt im Schnitt auf 40.000 Zuschauer. Allerdings fasst das Juventus Stadion auch nur 41.000 Fans.