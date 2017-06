Seit Wochen tobt öffentlich der Kampf um die Ausrichtung von 1860 München. Zumindest in der Trainerfrage ist sich Investor Hasan Ismaik jedoch mit dem Verein einig.

Den vom Verein um den neuen Präsidenten Robert Reisinger zum Cheftrainer der 1. Mannschaft beförderten Daniel Bierofka lobte Ismaik ausdrücklich.

"Ich habe mit Daniel Bierofka telefoniert, er hat meine volle Unterstützung. Er ist der beste Trainer, den wir uns für den Neuaufbau vorstellen können, und er hat eine große Karriere vor sich. Mich freut es, dass auch die e.V.-Seite denselben Gedanken hatte", sagte der 40-Jährige über den ehemaligen Löwen-Profi und bisherigen U21-Coach im kicker.

"Bierofka wird 1860 wieder erfolgreich machen"

"Bierofka ist vergangene Saison unter schweren Umständen mit einer jungen Mannschaft Vize-Meister in der Regionalliga geworden. Er hat den Stellenwert im Verein, den Biss und das nötige Auge, um eine gute, schlagkräftige Mannschaft zu formen", sagte Ismaik weiter.

Einen Zeitplan für wann bei den Löwen nach der verweigerten Drittliga-Lizenz und dem Abrutschen in die Regionalliga die Rückkehr in den Profifußball geplant ist, wollte der Jordanier nicht nennen: "Ich werde Daniel mit einer Zielaussage nicht unter Druck setzen. Wer ihn kennt, weiß aber: Er will und wird 1860 wieder erfolgreich machen."