Die Bundesliga-Saison 2017/18 wirft ihre Schatten voraus:

Am Donnerstag gibt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nun die Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga bekannt. SPORT1 zeigt die Vorstellung ab 11.45 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1.de, bei Youtube und auf der Facebook-Seite von SPORT1.

Bestandteil der Spielplanveröffentlichung sind die detaillierte Darstellung der ersten beiden Spieltage der 1. Bundesliga sowie des ersten Spieltags in der 2. Bundesliga. Anschließend ist der komplette Spielplan der beiden Bundesligen auf SPORT1.de abrufbar.

Im Eröffnungsspiel der Bundesliga tritt wie in den vergangenen Jahren der amtierende Meister FC Bayern an - anders als bisher ist ein Heimspiel für den FCB allerdings nicht garantiert.

Der erste Spieltag ist für den 18. bis 20. August 2017 angesetzt, die zweite Liga beginnt drei Wochen früher am 28. Juli. Der letzte Spieltag steigt am 12. (Bundesliga) bzw. 13. Mai 2018 (2. Bundesliga).

Bereits vor der Bekanntgabe des Spielplans steht fest, dass Schalke 04 und Hertha BSC mit einem Heimspiel in die Saison starten. Die Stadien der beiden Bundesligisten sind am 2. Spieltag belegt, demzufolge treten die Klubs dabei auswärts an.

Durch das Heimspiel von S04 am ersten Spieltag muss Revierrivale Borussia Dortmund zu Beginn auswärts antreten.