Nach dem Absturz des TSV 1860 Münchenmeldet sich ein Ex-Löwe zu Wort.

"Das ist alles sehr traurig, dass dieser Traditionsverein jetzt absteigen musste, es wurden sicher viele Fehler gemacht, vor allem fehlte es an Struktur", sagt Savio Nsereko im Gespräch mit SPORT1.

Und weiter: "Ich hoffe sehr, dass man eine gute Mannschaft zusammenstellen kann und dass es dann wieder nach oben geht. Das würde ich mir vor allem für die tollen Fans wünschen. So ein Traditionsverein wie Sechzig darf einfach nicht untergehen."

Nsereko spielte in der Jugend für die Löwen und stand als Profi 2010/2011 bei Sechzig unter Vertrag.

Der frühere U19-Europameister spielte in seiner Karriere auch oft im Ausland (u.a. Westham United, FC Brescia, AC Florenz), schaffte aber nie den Durchbruch. Seit einem halben Jahr ist er wieder in Deutschland und versucht in der neuen Saison einen Neustart beim Bayernligisten FC Pipinsried. Dort hat er einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Der Verein spielt noch die Relegation für die Regionalliga. Am Donnerstag gab es im Hinspiel ein 1:1 zu Hause gegen Greuther Fürth II.