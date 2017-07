Am Montagabend wird der erste Spieltag der 2. Bundesliga mit einem Traditionsduell abgeschlossen. Eintracht Braunschweig muss bei Fortuna Düsseldorf antreten (20.30 Uhr im LIVETICKER).

Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht war in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg gescheitert. Braunschweig zog in der Relegation im Derby gegen den VfL Wolfsburg den Kürzeren.

Nun starten die Niedersachsen einen neuen Anlauf. Dabei werden zum Auftakt jedoch mindestens drei Spieler fehlen. Patrick Schönfeld muss erkrankungsbedingt passen. Maximilian Sauer und Saulo Decarli wurden vom Verein suspendiert.

"In Hinblick auf die Taktik versuchen wir noch, mehr Variabilität reinzubringen", gibt Lieberknecht einen zentralen Aspekt der Vorbereitung wieder.