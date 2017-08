Aufsteiger Holstein Kiel hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga eingefahren. Am 3. Spieltag setzten sich die Störche gegen die SpVgg Greuther Fürth verdient mit 3:1 (2:1) durch. Während die Kieler mit nun vier Punkten einen guten Start in die Saison hingelegt haben, müssen die Fürther weiter auf ihren ersten Zähler warten und hängen im Tabellenkeller fest. (Die Tabelle der 2. Liga)

Dabei ging Fürth sogar zunächst durch Jürgen Gjasula (12.) in Führung, ehe Kiel durch einen Doppelschlag von Marvin Ducksch (25.) und Dominik Schmidt (32.) das Spiel drehte und damit die gute Leistung vom 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig bestätigte. Dominick Drexler erhöhte per Foulelfmeter (76.) zum Endstand. Zuvor war er von Khaled Narey gefoult worden.

8535 Zuschauer sahen von Beginn an ein munteres Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Die Abwehrarbeit vernachlässigten beide Teams zunächst. Alle drei Tore vor der Pause fielen nach Ecken. (Ergebnisse und Spielplan der 2. Liga)

Nach der Halbzeit versuchte Fürth zunächst die Defensive zu stabilisieren. Trotzdem kamen die Norddeutschen zu gefährlichen Chancen. Vor allem der von St. Pauli ausgeliehene Ducksch sorgte immer wieder für Unruhe.

Derweil lief die Partie ohne Komplikationen ab. Beim Pokalspiel vergangene Woche hatte sich noch ein Bodenblech auf dem neuen Teil der Westtribüne verformt. Der betreffende Bereich musste geräumt worden. Die Probleme wurden behoben.