Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga kommt es in Düsseldorf zum Duell zweier Traditionsvereine. Fortuna Düsseldorf empfängt den 1. FC Kaiserslautern (ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Beide Mannschaften kommen mit Rückenwind aus dem Pokalwochenende. Düsseldorf gewann beim Liga-Rivalen Arminia Bielefeld mit 3:1 nach Verlängerung und der FCK siegte beim Regionalligisten SV Eichede mit 4:0.

Die Fortuna blieb damit auch im dritten Pflichtspiel der Saison ungeschlagen. In der Liga ist man aktuell mit vier Punkten Tabellensechster. "Die Stimmung ist nach diesen drei Spielen natürlich gut. Allerdings haben wir nie schlechte Stimmung im Team", sagte Trainer Friedhelm Funkel auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Die Gäste aus Kaiserslautern holten aus den ersten beiden Ligaspielen zwar nur einen Punkt, zeigten beim 1:1 gegen Absteiger Darmstadt aber eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem ganz schwachen Auftakt in Nürnberg (0:3). An der guten Leistung gegen Darmstadt wollen die Lauterer natürlich in Düsseldorf anküpfen, um im besten Fall die ersten drei Punkte der Saison zu holen.

Duell der Siebtplatzierten in Dresden

Außerdem empfängt am Samstag Dynamo Dresden den SV Sandhausen (ab 13 Uhr im LIVETICKER). Beide Klubs sind in der Liga noch ungeschlagen und liegen punkt- und torgleich auf dem geteilten siebten Platz. Mit einem Sieg könnten sie den Anschluss an die Spitzenplätze halten.

Einen Punkt hinter Dresden und Sandhausen liegt der 1. FC Heidenheim. Mit einem Sieg am Samstag gegen Aufsteiger MSV Duisburg (ab 13 Uhr im LIVETICKER) würde der FCH den dritten Pflichtspielsieg in Folge feiern.