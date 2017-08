SV Sandhausen hat sich mit Sahin Aygünes und Philipp Förster verstärkt.

Offensivspieler Aygünes erhält einen Einjahresvertrag plus Option. Der gebürtige Hockenheimer spielte in den vergangenen Jahren in der Türkei, war zuletzt aber ohne Verein.

Mittelfeldspieler Förster kommt vom Ligarivalen 1. FC Nürnberg. Der 22-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag plus Option.