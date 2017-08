Zweitligist Eintracht Braunschweig muss für mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Julius Biada verzichten. Der 24-Jährige hat sich am Montag beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:1) eine schwere Zerrung in der linken Wade zugezogen. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Biada war erst in der 71. Minute für Hendrick Zuck eingewechselt worden und verletzte sich in den Schlussminuten der Partie. Nach dem Unentschieden auf dem Betzenberg steht die Eintracht nach dem vierten Spieltag auf Platz neun.