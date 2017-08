Zweitligist FC Ingolstadt hat sich mit dem ehemaligen Nationalspieler Christian Träsch verstärkt. Der 29 Jahre alte Defensivspieler kommt vom Erstligisten VfL Wolfsburg zum Absteiger und erhält einen Vertrag bis 2021. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Seiten Stillschweigen, sie soll laut kicker bei 750.000 Euro liegen.

"Wir sind stolz darauf, dass ein echter Schanzer an seinen Geburtsort zurückkehrt. Mit seiner Qualität und Erfahrung wird er uns schon bald weiterhelfen", sagte FCI-Geschäftsführer Harald Gärtner. Träsch hatte in der Jugend für den TV und MTV Ingolstadt gespielt und war 2003 zu 1860 München gewechselt.

Träschs Vertrag im nächsten Sommer ausgelaufen

Für den VfB Stuttgart und Wolfsburg absolvierte der zehnmalige Nationalspieler 207 Bundesliga- und 18 Europacupspiele. Mit dem VfL wurde Träsch 2015 DFB-Pokalsieger, sein Vertrag wäre im nächsten Sommer ausgelaufen.

"Trotz des sportlichen Rückschlags im Sommer ist die Entwicklung des FCI beeindruckend. Ich bin stolz darauf, bald in meiner Heimat auflaufen zu dürfen", sagte Träsch, den FCI-Sportdirektor Angelo Vier als "absoluten Teamplayer" bezeichnete, "der uns auf und neben dem Platz weiterhelfen wird".

Ingolstadt war nach dem Abstieg mit drei Niederlagen in die Saison gestartet und hatte daraufhin Trainer Maik Walpurgis entlassen. Unter Interimscoach Stefan Leitl gelang am vergangenen Freitag in Fürth (1:0) der erste Saisonsieg.