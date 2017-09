Anzeige

vergrößernverkleinern Hannes Drews steht erstmals an der Seitenlinie bei Erzgebirge Aue © imago

Hannes Drews gibt sein Trainerdebüt für Aue in Ingolstadt. Kaiserslautern hofft in Kiel auf den Befreiungsschlag. Bielefeld will gegen Duisburg ungeschlagen bleiben.