Der SV Darmstadt 98 bekommt es am 6. Spieltag der 2. Bundesliga mit Arminia Bielefeld zu tun (Sonntag, 13.30 Uhr im LIVETICKER).

Beide Teams sind mit jeweils zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen gut in die Saison gestartet und kämpfen im direkten Duell nun um einen Spitzenplatz.

"Wir dürfen die Tugenden, für die wir stehen, nicht vergessen. Wenn wir die bringen, sind wir vom Fußballerischen stark genug, um viele Spiele zu gewinnen", gibt Lilien-Trainer Torsten Frings die Marschroute für die Partie vor.

Fortuna Düsseldorf will sich am Sonntag wieder an die Spitze der Tabelle setzen, die Holstein Kiel am Freitag eingenommen hat. Dazu muss mindestens ein Punkt beim sieglosen Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth (13.30 Uhr im LIVETICKER) her.

Darüber hinaus empfängt der VfL Bochum den 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr im LIVETICKER). Außderem trifft Jahn Regensburg auf Dynamo Dresden (13.30 Uhr im LIVETICKER).