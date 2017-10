Union Berlin hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Liga wieder hergestellt. Die Hauptstädter feierten mit dem 2:0 (1:0) bei Jahn Regensburg den dritten Sieg hintereinander und kletterten zumindest vorübergehend auf Relegationsplatz drei.

Sebastian Polter (21.) mit seinem sechsten Saisontreffer und Akaki Gogia (57.) sicherten den effektiveren Gästen in einer Begegnung auf Augenhöhe den Erfolg. Der starke Torwart Jakob Busk parierte 42 Sekunden vor Polters Führungstreffer einen Foulelfmeter von Regensburgs Lars Geipl (20.) - es war die Schlüsselszene der Partie. (DATENCENTER: Ergebnisse und Spielplan)

Keller lobt Torwart Busk

Zuvor hatte sich Kristian Pedersen gegen Jahn-Kapitän Marco Grüttner aufgestützt. Nach Busks Parade bekam Regensburg eine Ecke zugesprochen, aus der sich ein zunächst abgewehrter Konter entwickelte. Doch Berlin setzte nach: Marcel Hartel spielte Polter frei, der nur noch abstauben musste.

"Großes Lob an unseren Torhüter, dass er den hält, das war eine ganz wichtige Aktion", sagte Union-Coach Jens Keller bei Sky über den Strafstoß: "Am Anfang haben wir nicht so gut gespielt, nicht so den Zugriff gehabt, waren zu weit weg und haben zu viel zugelassen. Nach dem 2:0 haben wir die letzten Bälle schlecht gespielt, da waren mehr Tore drin - aber mehr Punkte bekommen wir dann auch nicht."

Regensburg scheitert am Pfosten

Vor 9791 Zuschauern in der Continental Arena war Berlin danach zunächst die bessere Mannschaft. Das Konzept von Trainer Jens Keller, nun auf Konter und sich öffnende Räume zu setzen, ging auf. Spielführer Felix Kroos vergab mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze das 2:0 (36.). (DATENCENTER: Die Tabelle)

In Hälfte zwei bäumte sich der Jahn noch einmal auf, Busk rückte in den Mittelpunkt. Auch nach Gogias Treffer, dem eine Abseitsstellung von Polter vorausgegangen war, gaben sich die Oberpfälzer nicht geschlagen. Der eingewechselte Joshua Mees traf den linken Pfosten (66.).