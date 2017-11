Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Rückkehr auf Relegationsplatz drei verpasst. Der Club verlor im Montagabendspiel des 13. Spieltags gegen Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt 1:2 (1:1).

Die Schanzer liegen nach fünf Partien ohne Niederlage als Tabellenfünfter nur noch zwei Punkte hinter dem viertplatzierten FCN (22) (Der TICKER zum Nachlesen).

Für Ingolstadt war es zudem im fünften Duell mit Nürnberg der erste Erfolg. Stefan Kutschke (14.) schoss die Gäste in Führung. Nürnbergs Kevin Möhwald (36.) glich nach einem Konter zwischenzeitlich aus, ehe Dario Lezcano (81.) einen Foulelfmeter zum Ingolstädter Sieg verwandelte (Die Tabelle der 2. Liga).

Umstrittener Lezcano-Elfmeter

Vor 24.191 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion schob der ehemalige Nürnberger Kutschke aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Rechtsaußen Thomas Pledl zur frühen Führung für die Schanzer ein.

In der Folge kontrollierten die Gäste eine lange chancenarme Partie, ehe Möhwald nach starker Vorarbeit von Cedric Teuchert der plötzliche Ausgleich gelang.

In der zweiten Hälfte blieben in einer zähen Partie die zwingenden Torraumszenen lange aus. Nach einem groben Foul von FCN-Torhüter Thorsten Kirschbaum an Lezcano trat der Angreifer selbst zum Strafstoß an - und verwandelte.

Dabei blieb der FCI-Stürmer allerdings kurz stehen, doch Schiedsrichter Felix Zwayer sah die Verzögerung nicht als ungültig an.

"Den Elfmeter mit so einer Ausführung muss der Schiedsrichter zurückpfeifen", befand Nürnberg-Manager Michael Köllner nach dem Spiel bei Sky.