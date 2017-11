1. FC Union Berlin hat dank eines Last-Minute-Treffers seines Torjägers Sebastian Polter den Anschluss an das Spitzenduo der 2. Bundesliga gewahrt.

Polter köpfte in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Siegtor zum 1:0 (0:0) im Verfolgerduell gegen den FC St. Pauli. Während die Eisenern ihren vierten Dreier in den letzten vier Partien holten, verlor St. Pauli erstmals seit fünf Spielen wieder. (Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Am Sonntag haben Tabellenführer Fortuna Düsseldorf (29 Punkte) und Aufsteiger Holstein Kiel (26) allerdings die Chance, den Abstand zu Union (25) zu wahren. Die Berliner bleiben aber auf jeden Fall Dritter vor dem 1. FC Nürnberg (22), St. Pauli (19) folgt zunächst auf Platz fünf.

Aufregung um vermeintliche Schwalbe

Viele Chancen bekamen die 22.012 Zuschauern in der ausverkauften Alten Försterei zunächst nicht zu sehen. Die beste Möglichkeit in Durchgang eins vergab Polter (17.), der den Ball aus fünf Metern nicht richtig traf. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Auf der anderen Seite forderten die Gäste Elfmeter, als Sami Allagui im Strafraum zu Boden ging, Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) zeigte jedoch die Gelbe Karte wegen einer vermeintlichen Schwalbe.

Allagui stand auch nach der Pause im Mittelpunkt vergab allerdings innerhalb weniger Sekunden zweimal die Führung. Zunächst lupfte er zu lässig wenige Meter vor dem Tor Unions Keeper Jakob Busk an (60.) und scheiterte im nächsten Spielzug per Kopf an der Latte. (Ergebnisse/Spielplan der 2. Bundesliga)

Als sich beide Teams schon mit dem Unentschieden angefreundet hatten, traf Polter nach einem Freistoß. Union bleibt damit in dieser Saison zu Hause ungeschlagen.