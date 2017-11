Am 14. Spieltag der zweiten Bundesliga empfängt der SV Darmstadt am Freitag den SV Sandhausen (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams ließen zuletzt einige Punkte liegen.

Die Darmstädter, die in dieser Saison erst zweimal ohne Gegentor blieben, warten bereits seit sieben Spielen auf ihren fünften Saisonsieg. In den letzten sieben Partien gab es für das Team von Trainer Torsten Frings vier Unentschieden und drei Niederlagen.

Aber auch für die Sandhäuser läuft es in letzter Zeit nicht allzu gut. Seit vier Partien sind sie sieglos und kassierten in den vergangenen Partien zwei knappe Niederlagen in Folge.

Braunschweig muss nach Bielefeld

In der zweiten Freitagspartie trifft Arminia Bielefeld auf die Eintracht Braunschweig (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Nach zuvor drei Niederlagen in Serie punktete Bielefeld vor der Länderspielpause beim 1:1 in Aue. Die Braunschweiger sind zwar seit vier Spielen unbesiegt, konnten aber auch nur eines ihrer jüngsten sechs Spiele gewinnen (drei Unentschieden und zwei Niederlagen).