Fortuna Düsseldorf hat seinen Abwärtstrend gestoppt und zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen.

Die Rheinländer setzten sich im letzten Spiel vor der Winterpause mit 1:0 (1:0) bei Eintracht Braunschweig durch und feierten den ersten Sieg seit knapp zwei Monaten.

Das Team von Trainer Friedhelm Funkel (34 Punkte) kann am Wochenende von Herbstmeister Holstein Kiel (33) und dem 1. FC Nürnberg (32) erneut überholt werden.

"Glück des Tüchtigen"

"Wir gehen mit einem tollen Gefühl in die Winterpause", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel bei Sky. "In Braunschweig ist es wahrlich nicht einfach. In der ersten Halbzeit haben wir sehr überzeugend gespielt, am Ende hatten wir das Glück des Tüchtigen."

Trotz der erst vierten Saisonniederlage sind für Braunschweig die Aufstiegsränge bei 22 Punkten wohl endgültig außer Reichweite geraten.

Tor-Debüt für Lovren

Der erst 19-jährige Kroate Davor Lovren, Bruder von Liverpool-Star Dejan Lovren, erzielte mit einem sehenswerten Lupfer den Treffer des Tages (9.). Eintracht-Kapitän Ken Reichel verfehlte mit einem Distanzschuss an den Innenpfosten (60.) den Ausgleich, der nicht unverdient gewesen wäre.

Die Düsseldorfer kontrollierten vor 19.725 Zuschauern über weite Strecken den ersten Durchgang und erzeugten wie beim Führungstreffer durch schnelle Gegenstöße die meiste Gefahr. In der zweiten Hälfte wurden die Gastgeber dominanter und brachten die Fortuna hin und wieder in die Bredouille, im Zusammenspiel fehlte jedoch gegen kompakt stehende Düsseldorfer zumeist weiter die Präzision.