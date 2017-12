Holstein Kiel muss in der 2. Bundesliga um den Gewinn der Herbstmeisterschaft bangen. Am letzten Hinrunden-Spieltag kam der Tabellenführer bei Eintracht Braunschweig nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste die Chance, aus eigener Kraft alles klar zu machen.

Mit 33 Punkten kann Kiel noch von Fortuna Düsseldorf (31) überholt werden. Der Verfolger spielt am Montag gegen den 1. FC Nürnberg.(DATEN: Tabelle der 2. Liga)

"Wir haben gegen eine gelbe Wand gespielt. Sie haben sich darauf konzentriert, gegen uns zu verteidigen. Wir hatten aber die klareren Torchancen", sagte Kiels Trainer Markus Anfang bei Sky: "Wir können zufrieden sein mit der Hinrunde."

Kiel begann schwungvoll und hatte früh die erste Gelegenheit des Spiels. Einen platzierten Schuss von Marvin Ducksch konnte Eintracht-Schlussmann Jasmin Fejzic mit einer starken Parade zur Ecke klären (5.). Bis zur Pause bestimmten die Gäste das Spiel, Braunschweig verlegte sich aufs Kontern. Für einen Torerfolg fehlte es auf beiden Seiten an Genauigkeit.(DATEN: Alle Ergebnisse der 2. Liga im Überblick)

In der zweiten Hälfte wurde Braunschweig, das in der ersten Runde des DFB-Pokals an Kiel gescheitert war (1:2), aktiver. Die umkämpfte Partie vor 21.075 Zuschauern war offen, Torchancen gab es aber erst in der Schlussviertelstunde. Der Kieler Kingsley Schindler scheiterte mit einem Kopfball an Fejzic (77.), Steven Lewerenz schlenzte den Ball knapp am Tor der Eintracht vorbei (81.).(TICKER zum Nachlesen)