Das Transferfenster ist in Europas Top-Ligen und in China seit Ende Januar geschlossen, die Gerüchteküche brodelt aber natürlich munter weiter. Der SPORT1-Ticker:

Die Top-Meldungen des Tages:

FC Everton verlangt Rekord-Ablöse für Lukaku (12.03 Uhr)

Mourinho jagt Dembele (10.30 Uhr)

VfL Wolfsburg an PSG-Bubi dran (9.10 Uhr)

+++ 12.03 Uhr: FC Everton verlangt Rekord-Ablöse für Lukaku+++

Nachdem Romelu Lukaku seinen Vertrag beim FC Everton definitiv nicht vorzeitig verlängert, schien ein vorzeitiger Wechsel des Belgiers als sehr wahrscheinlich. Denn der Stürmer will Everton im Sommer verlassen. Interessenten für den Top-Torjäger der Premier League gibt es genug.

Denen sagt nun aber offenbar der FC Everton den Kampf an und setzt die Ablösesumme für den Belgier auf 100 Millionen Pfund fest, wie das Liverpool Echo berichtet.

Das entsprächen umgerechnet 118 Millionen Euro. Also noch mal mehr als jene 105 Millionen Euro, die Manchester United vergangenen Saison als Rekord-Ablöse für Paul Pogba hinblätterte.

Die Verantwortlichen bei Everton verlangen angeblich von dem Stürmer, dass er seinen noch bis 2019 laufenden Vertrag "respektiert".

Das 100-Millionen-Preisschild soll demnach die Interessenten, vor allem Manchester United und den FC Chelsea, abschrecken.

+++ 11.48 Uhr: Deshalb stach Bayern Real bei Lewy-Poker aus +++

Beim Champions-League-Viertelfinale ruhen die Hoffnungen des FC Bayern im Rückspiel gegen Real Madrid (Di., 20.45 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) vor allem auf den wieder genesenen Robert Lewandowski. Dabei buhlen die Königlichen seit Jahren um den Polen.

Als Robert Lewandowski 2014 von Borussia Dortmund zum FC Bayern München wechselte, stach der deutsche Rekordmeister auch die Königlichen aus, die trotz einer schon mündlichen Einigung zwischen dem Stürmer und den Münchnern nicht locker ließen und Lewandowski noch nach Madrid locken wollten.

Die AS berichtet nun, dass sich die Königlichen seinerzeit nur deshalb aus dem Lewandowski-Poker zurückzogen, weil dem Präsidenten Florentino Perez das Verhältnis zum deutschen Rekordmeister extrem wichtig sei und er keinen Ärger mit den Münchnern wollte.

Nichts desto trotz ging das Werben von Real auch in den folgenden Jahren weiter.

Immer wieder gab es Gerüchte um einen Wechsel, die erst mit Lewandowskis Vertragsverlängerung bis 2021 im vergangenen Dezember verstummten.

+++ 10.30 Uhr: Mourinho jagt Dembele +++

Der kometenhafte Aufstieg von BVB-Youngster Ousmane Dembele weckt Begehrlichkeiten bei den internationalen Topklubs. Zwar schoben die Verantwortlichen bei Dortmund bereits vor Wochen einem vorzeitigem Transfer des Offensivtalents einen Riegel vor.

Aber offenbar versuchen nun Jose Mourinho und Manchester United die Entschlossenheit der Borussia auf eine harte Probe zu stellen. Laut der Sun seien die Red Devils bereit, tief in die Tasche zu greifen. Es ist die Rede von 50 Millionen Pfund (59 Millionen Euro).

Werden die Borussen bei einem solchen Mega-Angebot schwach?

Der 19-Jährige kam erst zu dieser Saison von Stade Rennes nach Dortmund. Er entschied sich damals bewusst gegen andere Topklubs, weil er sich in der jungen BVB-Mannschaft bessere Chancen auf Einsatzzeiten ausrechnete - mit Erfolg.

Würde der Senkrechtsarter nun nach nur einem Jahr den BVB schon wieder verlassen, winkt dem BVB zumindest in finanzieller Hinsicht ein gigantisches Geschäft.

+++ 9.10 Uhr: VfL Wolfsburg an PSG-Bubi dran +++

Der VfL Wolfsburg muss sich vor allem in der Defensive verstärken, wenn sich eine Horror-Saison wie diese nicht noch einmal wiederholen soll.

Haben die Wölfe in der Vergangenheit bei ihren Transfers vor allem auf teure, erfahrene Profis gesetzt, hat nun offenbar ein Umdenken stattgefunden. Nach Information der Bild soll VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe ein Auge auf ein Super-Talent von Paris Saint Germain geworfen haben.

Dan-Axel Zagadou ist erst 17 Jahre alt und hat bei PSG vorzeitig den Sprung von der A-Jugend in die zweite Mannschaft geschafft.

Dem Bericht zufolge soll sich Zagadou sogar schon auf dem Vereinsgelände des VfL umgeschaut haben.

Allerdings hat sich die Qualität des 1,93-Meter-Hünen auch bei anderen Vereinen herumgesprochen. Neben den Wölfen sollen auch Manchester City und RB-Leipzig an einer Verpflichtung des jungen Franzosen interessiert sein.

Harte Konkurrenz für den aktuell 13. der Bundesligatabelle.

Montag, 18. April

+++ 20.34 Uhr: Bundesligisten jagen City-Talent +++

Stürmt Offensivtalent Kelechi Iheanacho bald in der Bundesliga? Nach Informationen der Daily Mail könnte der 20-Jährige Manchester City im Sommer offenbar verlassen.

Zwar will das Team von Trainer Pep Guardiola den Nigerianer nicht auf Dauer abgeben, aber ein Leihgeschäft ist demnach eine Option, um Iheanacho mehr Einsatzzeiten zu ermöglichen. Auch zwei Bundesligisten gelten als mögliches Ziel.

Neben Bayer Leverkusen soll vor allem die TSG Hoffenheim an Iheanacho interessiert sein. Bei den Kraichgauern, die aktuell auf Champions-League-Kurs liegen, könnte der Youngster auf höchstem Niveau Spielpraxis sammeln. In der Premier League kam Iheanacho bislang 18 Mal zum Einsatz und erzielte vier Tore, in der Königsklasse traf er in drei Einsätzen zweimal.

Sein Vertrag bei den Citizens läuft noch bis 2021.

+++ 17.07 Uhr: Gomez sieht Zukunft in Wolfsburg +++

Mario Gomez kann sich trotz der völlig enttäuschenden Saison einen Verbleib und sogar eine Verlängerung seines Dreijahresvertrages beim VfL Wolfsburg vorstellen.

"Ich identifiziere mich jedenfalls total mit unserem Team und glaube immer noch felsenfest, dass wir zu sehr Gutem in der Lage sind", sagte der 31-Jährige dem kicker. "Mir gefällt es hier, ich kann mir sehr gut vorstellen, zu verlängern."

Der 31-Jährige hatte bei seinem Wechsel im Sommer das Erfüllen seines Vertrages auch davon abhängig gemacht, dass der VfL die internationalen Ränge erreicht. Fünf Bundesliga-Spieltage vor Saisonende stehen die Wolfsburger trotz 14 Treffern des Torjägers aber auf Tabellenplatz 13 und stecken im Abstiegskampf.

+++ 12.47 Uhr: Entscheidung bei Kolasinac naht +++

Im Tauziehen um Sead Kolasinac bahnt sich eine Entscheidung an.

"Wir werden in dieser Woche alles Entscheiden", kündigte Kolasinac' Vater Faik in einem Interview mit dem bosnischen TV-Sender N1 Sarajevo an.

Berichte vom Wochenende, wonach der Außenverteidiger des FC Schalke 04 bereits einen Vertrag beim FC Arsenal unterzeichnet habe, dementierte Kolasinac senior. "Es stimmt, dass es Kontakt zu Arsenal gibt, aber er ist noch kein Arsenal-Spieler", sagte Faik Kolasinac.

Der Vertrag von Sead Kolasinac mit Schalke läuft am Saisonende aus. Neben dem FC Arsenal soll zuletzt auch der AC Mailand stark an einer Verpflichtung des Defensivspielers interessiert gewesen sein.

+++ 11.11 Uhr: Neuer Job für Ranieri? +++

Seit seiner Entlassung bei Leicester City Ende Februar ist Meistermacher Claudio Ranieri ohne Job. Zur kommenden Saison könnte sich daran etwas ändern.

Der 65-jährige Italiener ist in der englischen Premier League offenbar weiterhin heiß begehrt. Wie die Sun berichtet, könnte im Sommer beim FC Watford der Trainerposten frei werden.

Zwar liegt der Tabellenzehnte der Premier League klar auf Kurs Richtung Klassenerhalt und damit auch absolut im Soll, doch Klubeigentümer Gino Pozzo soll mit den Darbietungen des Teams unter Trainer Walter Mazzarri unzufrieden sein. Im Falle einer Entlassung des 55-Jährigen nach der Saison gilt Ranieri als Wunschkandidat an der Vicarage Road.

+++ 10.58 Uhr: Wolfsburg heiß auf Real-Duo +++

Seine bisherige Saisonbilanz ist überschaubar, dennoch liegt die Zukunft von Borja Mayoral möglicherweise doch beim VfL Wolfsburg.

Laut eines Berichts der Marca wollen die Niedersachsen die Leihgabe von Real Madrid fest verpflichten. Und noch ein Königlicher steht bei den Wölfen auf dem Zettel.

So sollen die Wolfsburger auch an Omar Mascarell interessiert sein. Der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselte erst im Sommer für eine Million Euro von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt - allerdings besitzt Real eine Rückkaufoption in Höhe von vier Millionen Euro. Machen die Madrilenen davon Gebrauch, könnte auch Wolfsburg aktiv werden.

Für das Duo dürfte laut Marca eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro fällig sein - Mascarells starke Leistungen in Frankfurt treiben den Preis in die Höhe. Zudem dürfte sich Real bei einem Mayoral-Deal eine Rückkaufoption sichern wollen.

+++ 10.12 Uhr: Ibrahimovic winkt Mega-Gehalt +++

Zlatan Ibrahimovic lässt Manchester United weiter zappeln, doch die "Red Devils" kämpfen um den schwedischen Superstar.

Der Vertrag des 35-Jährigen läuft im Sommer aus. Geht es nach ManUnited, soll Ibrahimovic den Verlockungen aus China und den USA widerstehen und stattdessen dem englischen Rekordmeister treu bleiben.

Dafür ist United offenbar bereit, besonders tief in die Tasche zu greifen. Wie der Mirror berichtet, bietet ManUnited Ibrahimovic bei einer Vertragsverlängerung ein Jahresgehalt in Höhe von 20 Millionen Pfund (umgerechnet rund 23,6 Millionen Euro). Damit würde Ibrahimovic sein aktuelles Jahresgehalt von 12 Millionen Pfund (14,1 Millionen Euro) fast verdoppeln.

+++ 09.52 Uhr: Xabi Alonso wäre fast zu Barca gewechselt +++

Für Xabi Alonso steht am Dienstag ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm: Mit dem FC Bayern kehrt der spanische Mittelfeldstratege zurück zu Real Madrid.

Bei den Königlichen verbrachte der 34-Jährige, der im kommenden Sommer seine Karriere beendet, zwischen 2009 und 2014 die erfolgreichste Zeit seiner Karriere.

Als Highlight seiner Zeit in Madrid gewann er mit den Königlichen 2014 die Champions League, ehe ihm der Wunsch nach einer Veränderung gewährt wurde und Alonso nach München wechselte.

Um ein Haar wäre Alonso 2009 aber gar nicht erst in Madrid, sondern ausgerechnet bei Erzrivale FC Barcelona gelandet, wie der Mittelfeldspieler nun der spanischen El Pais verriet.

Der ehemalige Bayern- und damalige Barca-Coach Pep Guardiola habe sich höchstpersönlich für eine Verpflichtung des Mittelfeld-Strategen stark gemacht. "Er wollte mich verpflichten und sagte zu Rafa Benitez (seinerzeit Trainer des FC Liverpool, Anm. der Red.), dass ich ideal in sein System passe", so Alonso.

Dass es damals aber dann doch nicht mit einem Wechsel klappte, lag letzendlich daran, dass die Katalanen einem Spieler aus den eigenen Reihen nicht die Möglichkeit auf Spielpraxis verbauen wollten. "Er (Guardiola, Anm. der Red.) hatte aber Zweifel, weil (Sergio) Busquets sich sehr gut machte. Also entschied er sich für ihn und lag damit alles andere als falsch."

Busquets entwickelte sich in der Folge zum defensiven Anker im Barca-Gefüge. Angesichts der Erfolge mit den Madrilenen dürfte aber auch Alonso seinen Wechsel dorthin nicht bereut haben.

Sonntag, 16. April

+++ 20.50 Uhr: Özil lehnt irres China-Angebot ab +++

Weltmeister Mesut Özil vom FC Arsenal hat nach eigenen Angaben im vergangenen Sommer ein "absurd" hohes Angebot aus China ausgeschlagen.

"Die Chinesen waren bereit, mir 100 Millionen Pfund für fünf Jahre zu bezahlen. Ein märchenhafter Betrag, der weit über meiner Vorstellungskraft liegt", schreibt Özil in seiner Biographie "Die Magie des Spiels", die in Auszügen in der Boulevard-Zeitung Mail on Sunday erscheint.

Seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Ich bin noch lange nicht am Ende meiner Karriere, ich will noch immer Titel mit Arsenal gewinnen. Ich will nicht in China spielen, egal, was sie mir zahlen wollen. Keine Chance."

Özils Vertrag bei Arsenal läuft 2018 aus.

+++ 18.16 Uhr: BVB nimmt Ajax-Juwel ins Visier +++

Borussia Dortmund will offenbar ein weiteres Juwel verpflichten.

Wie der Bleacher Report vermeldet, sind die Schwarz-Gelben an dem 17 Jahre jungen Innenverteidiger Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam interessiert. Demnach soll der BVB sogar schon bei den Niederländern wegen der Neu-Entdeckung angefragt haben.

Allerdings jagen auch andere Klubs den Rechtsfuß, der bereits ein Teil der A-Nationalmannschaft ist. De Ligt hat in der laufenden Saison 38 Pflichtspiele für das erste und zweite Ajax-Team absolviert und dabei fünf Tore erzielt. Sein Vertrag ist noch bis 2019 gültig.

+++ 18.02 Uhr: Hazard deutet Chelsea-Abschied an +++

Superstar Eden Hazard hat angedeutet, den FC Chelsea zu verlassen.

"Ich mag vielleicht auch persönliche Ambitionen hegen, für andere Klubs zu spielen", sagte Hazard dem französischen Fernsehsender Telefoot, betonte aber zugleich: "Ich versuche mich auf das Saisonende mit Chelsea zu fokussieren. Wir wollen Titel gewinnen. Ich habe ja auch noch einen Vertrag bis 2020 und bin für den Moment hier gut aufgehoben."

Der 26 Jahre alte Belgier wird mit zahlreichen Spitzenvereinen in Verbindung gebracht. Darunter Paris Saint-Germain und Real Madrid. Die Spekulationen um seine Zukunft bereiten ihm keine schlaflose Nächte.

"Wenn ich nicht mit PSG in Verbindung gebracht werde, dann mit Real Madrid, dann vielleicht mit Bayern München", meinte Hazard gleichgültig und verwies auf seine schwache letzte Saison: "Da wurden solche Vereine komischerweise nicht genannt."

+++ 14.20 Uhr: Tottenhams irrer Plan mit Alli +++

Tottenham Hotspur will offenbar alles versuchen, um seinen Mittelfeld-Star Dele Alli glücklich zu machen und von einem Wechsel abzuhalten.

Wie der Mirror berichtet, bietet der Tabellenzweite der Premier League dem jungen Engländer erneut einen neuen Mega-Vertrag an, der ihn bis 2023 an den Klub bindet und ihm in diesem Zeitraum rund 47 Millionen Euro einbringt.

Kurios: Alli verlängerte in den letzten 16 Monaten bereits zwei Mal bei den Spurs. Zuletzt im September.

Was man nicht alles macht, um dem Interesse von Topklubs wie Real Madrid oder dem FC Barcelona entgegenzuwirken...

+++ 13.52 Uhr: Barca tütet ersten Sommer-Transfer ein +++

Der FC Barcelona verstärkt sich zur kommenden Saison mit Gerard Deulofeu.

Robert Fernandez, der Sportdirektor des spanischen Meisters, hat die Rückkehr des Eigengewächses bestätigt.

"Wir werden auf jeden Fall von der Rückkaufoption Gebrauch machen. Er ist bereit", sagte Fernandez dem Fernsehsender TV3 nach Barcas Sieg am Samstag gegen Real Sociedad (3:2).

Gerard Deulofeu steht vor einer Rückkehr zum FC Barcelona © Getty Images

Deulofeu steht beim FC Everton unter Vertrag, spielt aktuell aber auf Leihbasis beim AC Mailand und weiß dort mit starken Leistungen zu überzeugen.

Barca kann den 23-Jährigen im Sommer für rund zwölf Millionen Euro zurückkaufen.

+++ 12.27 Uhr: Tönnies will Notverkäufe verhindern +++

Es ist lange ruhig gewesen um Clemens Tönnies. Trotz enttäuschenden Saisonverlaufs hat sich der Schalke-Boss zuletzt kaum mehr zu Wort gemeldet. Jetzt hat er sein Schweigen gebrochen. In der Bild am Sonntag brachte er seine Unzufriedenheit ob der "fehlenden Konstanz und den Leistungsschwankungen" in diesem Jahr zum Ausdruck.

Von der sportlichen Leitung um Manager Christian Heidel und Trainer Markus Weinzierl forderte Tönnies "bei allem Verständnis für den Rucksack der fünf Start-Niederlagen und einer Verletzungsmisere, wie ich sie auch noch nicht erlebt habe (...), eine klare Struktur und Entwicklung".

Doch was ist, wenn Königsblau das internationale Geschäft verpassen sollte? Drohen dann Verkäufe von Stars, um die Finanzen zu retten?

Die englische Sun etwa meldet, dass Arsenal bereit sei, 17 Millionen Euro Ablöse für Max Meyer zu zahlen. Der Spieler selbst schielt seit geraumer Zeit auf einen Wechsel. Muss ihn sein Klub letztlich notgedrungen ziehen lassen?

Davon will Tönnies nichts wissen. "Wir müssen keine Notverkäufe machen. Im Gegenteil! Wir können sogar drauflegen", sagte er der BamS.

+++ 10.34 Uhr: Klopp wird zur Bayern-Gefahr +++

Die Zukunft von Jürgen Klopp und dem FC Liverpool könnte sich genau in diesen Tagen und Wochen entscheiden.

Je nachdem, welchen Ausgang der heiße Saisonendspurt in der Premier League nimmt, könnten die Reds im Sommer zu einem echten Spitzenteam aufgerüstet werden.

Im Moment belegt Klopps Team Platz vier, der zur Qualifikation für die Champions League berechtigen würde. Im Falle eines Erreichens der Königsklasse winkt dem deutschen Trainer ein sattes Budget für etwaige Transferaktivitäten im Sommer.

In diversen Liverpooler Medien kursieren dieser Tage üppige Summen, die die Klubbosse Klopp dem Vernehmen nach in Aussicht gestellt haben sollen. Das Liverpool Echo etwa berichtet, dass Klopp im Sommer bis zu 200 Millionen Pfund (236 Millionen Euro) für neue Spieler zur Verfügung stünden.

Keine schlechte Basis, um neue Stars an Land zu ziehen. Einer der Wunschkandidaten soll der Dortmunder Christian Pulisic sein. Wie der Mirror schreibt, will Liverpool mit aller Macht um den US-Boy mitbieten.

Der flinke und technisch versierte Amerikaner würde gut in Klopps Gefüge passen. Allerdings: Der 18-Jährige wird auch immer wieder mit Dortmunds Rivalen Bayern in Verbindung gebracht - auch wenn Boss Karl-Heinz Rummenigge zuletzt ein Interesse öffentlich abstritt.

Für den Fall, dass die Münchner ihre Bemühungen um Pulisic doch noch intensivieren werden, je mehr sich die Saison dem Ende neigt: Das finanziell aufgerüstete Liverpool würde für die Personalpolitik des deutschen Rekordmeisters zur ernsten Gefahr.

Ein anderer Spieler, der ebenfalls seit Wochen bei beiden Klubs als potentieller Neuzugang gehandelt wird, hat derweil aus der Ferne eine Absage nach England und Deutschland verschickt.

Real-Stürmer Isco erklärte nach seinem Gala-Auftritt gegen Gijon am Samstagabend, dass er bei Real bleiben und dort zu mehr Spielanteile kommen wolle.

Liverpool und Bayern werden andere Spieler finden, um die sie sich duellieren.