Die neue deutsche Futsal-Nationalmannschaft ist trotz einer starken Aufholjagd in der Qualifikation für die EM in Slowenien 2018 vorzeitig gescheitert.

Das Team von Bundestrainer Paul Schomann kam in seinem zweiten Pflichtspiel nach einem 0:3-Rückstand zur Pause gegen Gastgeber Lettland noch zu einem 3:3 (0:3). Mit vier Punkten hat die deutsche Auswahl aber keine Chance mehr, in die Hauptrunde einzuziehen. Am Donnerstag hatte Deutschland gegen Armenien seine Pflichtspielpremiere mit 3:5 verloren.

Timo Di Giorgio (35.), Muhammet Sözer (38.) und Stefan Winkel (39.) trafen für die deutsche Mannschaft in der Schlussphase innerhalb weniger Minuten. Am Sonntag (ab 14 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1.de) spielt die Auswahl in der letzten Partie des Vorrunden-Turniers gegen Estland.

Nur die Sieger der sieben Vorrunden-Turniere ziehen in die Hauptrundenturniere ein, in denen sieben Teilnehmer neben dem gesetzten Ausrichter Slowenien gesucht werden. Die weiteren vier Endrundenplätze werden in Play-offs vergeben.

Erst am 30. Oktober hatte die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Länderspiel absolviert (5:3 gegen England). Futsal ist Hallenfußball ohne Bande, gespielt wird in Fünferteams 2x20 Minuten auf Handballtore.

Tabelle der deutschen Gruppe:

1. Armenien: 2 Siege, Tordifferenz : +6, Punkte: 6

2. Lettland: 1 Sieg, 1 Unentschieden, Tordifferenz: +2, Punkte: 4

3. Deutschland: 1 Unentschieden, 1 Niederlage, Tordifferenz: -2, Punkte: 1

4. Estland: 2 Niederlagen, Tordifferenz: -6, Punkte: 0