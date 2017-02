Am Dienstag traf sich der Vorstand der Europäischen Klub-Vereinigung (ECA) zu einer Strategie-Sitzung in München. Die zentrale Forderung von Europas Top-Klubs an die FIFA lautet: Weniger Länderspiele!

"Im Moment gibt es pro Jahr vier Abstellungsphasen für Freundschafts- und Qualifikationsspiele. Idealerweise sollte man diese Spiele in zwei Abstellungsphasen von dann längerer Dauer austragen. Man müsste auch über eine Vor-Qualifikation nachdenken, wie sie in der Champions League erfolgreich etabliert wurde", sagte ECA-Boss Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der Bild.

Die Mega-WM mit 48 Mannschaften ist zwar beschlossene Sache, doch kein Grund, jetzt nicht Reformen zu fordern. Unter anderem will die ECA auch die Abschaffung des FIFA Confed Cups sowie eine Reform der FIFA Klub-WM durchsetzen.

"Der Fußball-Kalender muss aufgeräumt werden. Die Spieler sind bis unter das Dach belastet, mit steigenden Verletzungszahlen. Ich möchte betonen, dass es uns nicht ums Geld geht. Es geht um die Gesundheit unserer Spieler. Ich erwarte, dass die FIFA auf uns zukommt und über den Kalender diskutiert. Das wird entscheidend sein für das künftige Verhältnis", so Rummenigge.