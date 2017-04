Die Osterfeiertage werden für Sportfans zu wahren Festtagen. Von Karfreitag bis Ostermontag folgt bei SPORT1 ein Highlight auf das nächste.

Der Showdown in den DEL-Finals, der Saisonstart der spektakulären Rennserie WEC, der BBL-Kracher zwischen Bamberg und ALBA Berlin, Spitzenhandball aus der DKB HBL, der Traditions-Doppelpack aus der Fußball-Regionalliga und natürlich gewohnt hochklassig der Volkswagen Doppelpass und das Montagsspiel der 2. Bundesliga LIVE - bei SPORT1 kommt keine Feiertagsmüdigkeit auf.

Alle Tore und Ergebnisse aus der Bundesliga, 2. Bundesliga (alle Spiele LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm) und den Top-Ligen Fußball-Europas bekommen Sie natürlich gewohnt umfangreich und schnell auf SPORT1.de und in der SPORT1-App geboten.

Traditions-Doppelpack aus der Regionalliga Südwest

Am Ostermontag übernehmen dann wieder König Fußball und die DEL das Zepter. Ab 13.10 Uhr startet der neunstündige Live-Sport-Marathon auf SPORT1. In der Regionalliga Südwest empfängt Tabellenführer Waldhof Mannheim den 1. FC Saarbrücken zum Duell der Traditionsklubs.

Um 15.10 Uhr dann der Wechsel vom Rasen aufs Eis. In München steigt Spiel 5 der DEL-Finalserie. Je nachdem, wie die Partie am Samstag in Wolfsburg ausgeht, könnte dann bereits der neue deutsche Meister gekürt werden.

Deutscher Meister war Hessen Kassel noch nie, große Tradition hat der Klub aus Nordhessen aber trotzdem. Er empfängt die TuS Koblenz (ab 17.40 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), bevor es direkt weitergeht zum Montagsspiel der 2. Bundesliga zwischen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld und Tabellenführer VfB Stuttgart.

Alle Highlights des Live-Programms auf den SPORT1-Plattformen am Osterwochenende im Überblick:

Ostermontag, 17.04.2017:

4 Uhr: Eishockey Live - NHL Playoffs

San Jose Sharks - Edmonton Oilers, Western Conference Quarterfinal, Spiel 3

LIVE auf SPORT1 US

13.10 Uhr: Fußball Live - Regionalliga

Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken, Regionalliga Südwest, 33. Spieltag

LIVE im TV auf SPORT1

13.10 Uhr: Hockey Live - Euro Hockey League

Viertelfinale

LIVESTREAM auf SPORT1.de

15.10 Uhr: Eishockey Live - DEL Finals

EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg, Spiel 5

LIVE im TV auf SPORT1

17 Uhr: Baseball Live - MLB

Boston Red Sox - Tampa Bay Rays

LIVE auf SPORT1 US

17.40 Uhr: Fußball Live - Regionalliga

Hessen Kassel - TuS Koblenz, Regionalliga Südwest, 33. Spieltag

LIVE im TV auf SPORT1

17.55 Uhr: Fußball Live - Sky Bet Championship

Derby County - Huddersfield Town, 43. Spieltag

LIVE auf SPORT1+

19.45 Uhr: Hattrick Live - Zweite Liga

Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart, 29. Spieltag

LIVE im TV auf SPORT1

22.15 Uhr: Telekom Spieltagsanalyse

33. Spieltag

LIVE im TV auf SPORT1

