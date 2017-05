Ein cleverer Tipper hat aus 50 Cent fast 4.500 Euro gemacht.

Bei bwin.de tippte der Mann drei Samstagspiele der dritten Liga und kam dabei auf eine Rekordquote von 8917,50. Die Rekordquote kam dadurch zustande, dass der Tipper sowohl die Tendenz zur Halbzeit, als auch am Ende tippte.

Mit diesem Wettschein holte sich der Tipper einen satten Gewinn © Screenshot bwin.com

Bei Hallescher FC gegen 1. FC Magdeburg tippte der User auf 1/X. Zur Halbzeit führte der HFC, doch die Magdeburger erzielten in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich, sodass der Tipp aufging.

Auch bei Chemnitz gegen Erfurt setzte er auf die Führung der Hausherren und den Ausgleich der Erfurter.

Am mutigsten war der Tipp bei Hansa Rostock gegen Wehen. Dort setzte der User auf eine Halbzeitführung der Rostocker und einen Gäste-Sieg am Ende. Erst in der 93. Minute fiel mit dem 3:1 die endgültige Entscheidung und der Tipper darf sich über einen satten Gewinn freuen.