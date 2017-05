In der U19-Bundesliga geht es in die entscheidende Phase. Am Dienstag und Mittwoch stehen die Halbfinal-Hinspiele an. Im ersten Duell empfängt der VfL Wolfsburg Borussia Dortmund. SPORT1 zeigt das Hinspiel heute ab 16.25 Uhr LIVE im TV.

Im Spiel Wolfsburg gegen Dortmund trifft der Meister der Staffel Nord/Nordost auf den Meister der Staffel West. Zugleich ist die U19 des BVB amtierender Deutscher Meister.

BVB holt West-Titel vor Schalke

Erst am letzten Spieltag der Staffel West sicherte sich Borussia Dortmund den Staffel-Meistertitel. Dank eines 1:0-Erfolgs gegen den MSV Duisburg zog der BVB noch am Erzrivalen FC Schalke 04 vorbei. Die Junioren des VfL Wolfsburg sicherten sich bereits drei Spieltage vor Schluss den ersten Platz in ihrer Staffel und holten damit zum sechsten Mal die Nord/Nordost-Meisterschaft. Zuletzt stand die U19 des VfL im Jahr 2014 im Halbfinale.

Borussia Dortmund hat die Chance als erster Klub seit der Einführung der A-Junioren-Bundesliga im Jahr 2003 seinen Deutschen Meistertitel zu verteidigen.

Alle Halbfinal-Spiele auf SPORT1

Das Halbfinal-Rückspiel steigt am Montag, 15. Mai um 18.30 Uhr in Dortmund (LIVE auf SPORT1). Im zweiten Halbfinale kämpfen der FC Schalke 04 und der FC Bayern München um den Finaleinzug. Auch diese beiden Spiele zeigt SPORT1 LIVE.