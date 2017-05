Die U20-Auswahl des DFB ist bei der Weltmeisterschaft in Südkorea immernoch ohne Sieg und muss gegen WM-Neuling Vanuatu (ab 10 Uhr im LIVETICKER) unbedingt gewinnen, um in die Runde der letzten 16 einziehen zu können.

Das Team von Guido Streichsbier kam gegen die Mexikaner nicht über ein torloses Remis hinaus und wartet somit weiterhin auf den ersten Turniertreffer. Gegen die bissigen Südamerikaner gelang es den deutschen Junioren nicht die leichte Überlegenheit auf die Anzeigetaffel zu bringen. Allerdings könnte der gewonnene Punkte am Ende den Ausschlag machen.

Laut Turnier-Regeln qualifizieren sich nicht nur die beiden Bestplatzierten der sechs Gruppen, sondern auch die vier besten Gruppendritten für den weiteren Turnierverlauf.

Mit einem deutlichen Sieg gegen den bereits ausgeschiedenen Außenseiter Vanuatu wäre das Weiterkommen so gut wie sicher. Bei einem Unentschieden oder einem knappen Erfolg müsste Deutschland abwarten, wie die anderen Partien zu Ende gehen.

In der eigenen Gruppe ist das der zweite Platz noch möglich, wenn Venezuela auch sein drittes Gruppenspiel gewinnt und die DFB-Auswahl ebenfalls siegt. In diesem Szenario könnte man durch das bessere Torverhältnis an Mexiko vorbeiziehen. Endet eines der beiden Spiele mit einem Remis, ist nicht mehr als Platz drei möglich. Bei einer Niederlage würde Deutschland das Turnier auf einem enttäuschenden letzten Platz beenden.

Im Falle eines Weiterkommens warten interessante Gegner. Als Gruppenzweiter ginge es gegen den Zweitplatzierten der Gruppe F. Dort kämpfen noch alle vier Teams um das Erreichen des Achtelfinals. Am wahrscheinlichsten wäre wohl ein Duell mit dem afrikanischen Vertreter Senegal.

Als einer der besten Gruppendritten würde das Team von Guido Streichsbier entweder auf den Sieger der Gruppe C oder den Sieger der Gruppe D treffen. Dort führen aktuell Sambia und Uruguay die Tabellen an.