Mittdendrin statt nur dabei! Wie es ist, als Spieler von Real Madrid vor 65.000 Zuschauern im Santiago Bernabeu aufzulaufen - das kann nun jeder im Internet sehen.

Beim Legendenkick zwischen Real Madrid und dem AS Rom lief der Brasilianer Roberto Carlos mit einer Kamera im Trikot auf, die über die gesamte Zeit alles aufzeichnete, was der ehemalige Weltklasse-Linksverteidiger so trieb.

Vom Aufwärmen mit Weltmeister Ronaldo über Kabinen-Einblicke mit Real-Kollege Figo. Als der Portugiese dann auch noch einen Freistoß versenkte, rastet das komplette Stadion aus. Der Zuschauer ist hautnah mit dabei.

Solche Szenen direkt vom Spielfeld wurden den Fans in dieser Form noch nie präsentiert - ob das wirklich die Zukunft der medialen Fußballberichterstattung sein wird, sei einmal dahingestellt. Zu verwackelt sind die Szenen, wenn Carlos zum Beispiel zum Sprint ansetzt.

Eine nette Spielerei ist die Aktion aber allemal. Das weiße Ballett gewann das Spiel übrigens mit 4:0