Frankreich greift beim Legenden-Turnier Star Sixes (JETZT im LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1+) nach dem Titel.

Im Halbfinale in London gewannen Eric Abidal und Co. mit 5:2 gegen Spanien. Frankreich war früh mit 4:0 in Front gegangen und brachte die Führung souverän über die Zeit. Youri Djorkaeff avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Im zweiten Semifinale stehen sich Brasilien und Dänemark gegenüber. Deutschland, das unter anderem mit Michael Ballack und Jens Nowotny antrat, scheiterte im Viertelfinale an Brasilien.