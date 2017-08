Der Montagabend steht bei SPORT1 für Live-Fußball satt! Neben der Regionalliga beschließen die 2. Bundesliga und die Premier League ihre Spieltage.

Den Anfang macht die Regionalliga West mit der Partie SG Wattenscheid 09 gegen den Wuppertaler SV am 4. Spieltag. SPORT1 überträgt die Paarung der "Königsklasse der Amateure" ab 19.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVE-TELEGRAMM.

Parallel bringen Arminia Bielefeld und der VfL Bochum den 3. Spieltag in der 2. Bundesliga zum Abschluss. SPORT1 begleitet die Partie wie gewohnt um 20.15 Uhr im LIVETICKER in der SPORT1 App und auf SPORT1.de.

Reichlich internationaler Fußball

Auch international wird am Montag noch Fußball gespielt. Manchester City empfängt dabei den FC Everton (21 Uhr im LIVETICKER) in der Premier League. Trainer Pep Guardiola und sein Team können durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel zum Stadtrivalen United an der Tabellenspitze aufschließen.

Ab 22.15 Uhr gibt es im TV schließlich die volle Dröhnung englischen Spitzenfußballs. Dann zeigt SPORT1 die "Premier League Highlights" mit Manchester Uniteds Tor-Show und allen anderen Höhepunkten.

Abgerundet wird der Fußball-Abend schließlich mit "Goooal! - Das internationale Fußball Magazin" ab 23.30 Uhr im TV auf SPORT1.

Fußball LIVE am Montagabend:

20.15 Uhr: SG Wattenscheid 09 - Wuppertaler SV (Regionalliga West)

20.15 Uhr: Arminia Bielefeld - VfL Bochum (2. Bundesliga)

21.00 Uhr: Manchester City - FC Everton (Premier League)