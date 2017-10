Fußball satt auf SPORT1 - am Montag gibt es sechs Stunden lang geballte Action rund um das runde Leder.

Höhepunkt des Super-Montags ist die Partie der Regionalliga West zwischen dem SC Rot-Weiss Oberhausen und dem Bonner SC (ab 19.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Während RWO nach einem guten Saisonstart mit nur drei Niederlagen aus den ersten 13 Spielen im Mittelfeld der Tabelle zu finden ist, kämpft Bonn gegen den Abstieg. Magere elf Punkte und zwei Siege sind für den BSC notiert, nur das bessere Torverhältnis trennt Bonn von einem Abstiegsplatz.

Bonn will aus Negativ-Spirale

Zudem kassierte das Team von Trainer Michael Braun zuletzt fünf Niederlagen in Folge, der letzte Dreier datiert von Mitte August.

Der Coach geht trotz des Negativlaufs locker in die Partie: "Oberhausen hat gute Spieler in seinen Reihen. Dennoch fahren wir dahin, um alles rauszuhauen. Und vielleicht haben wir dann auch das Quäntchen Glück, das uns im Moment ein wenig abgeht. Es bricht aber auch keine Welt zusammen, wenn wir in Oberhausen nicht punkten", sagte er im Bonner General-Anzeiger.

Den Anfang des Fußball-Montags auf SPORT1 macht Bundesliga Aktuell. Ab 18.30 Uhr gibt es alle wichtigen Themen und die Highlights des 9. Spieltags in der Bundesliga. Im Anschluss werden Sie beim Volkswagen Pokalfieber (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) optimal auf die 2. Runde im DFB-Pokal mit dem Kracher zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern vorbereitet.

Knifflige Aufgabe für St. Pauli

Im Montagsspiel der 2. Bundesliga kommt es derweil zum Verfolgerduell zwischen dem SV Sandhausen und dem FC St. Pauli. Der Sieger der Partie rückt ganz nah an die Aufstiegsplätze heran und darf vom Aufstieg in die Erstklassigkeit träumen.

Danach gibt es die Highlights des internationalen Fußballs vom Wochenende. In den Premier League Highlights (ab 22.15 Uhr im TV auf SPORT1) sehen Sie unter anderem den Sensationssieg von Huddersfield Town gegen Manchester United sowie das Topspiel zwischen Tottenham und dem FC Liverpool.

Abgerundet wird der Tag mit "Goooal! Das internationale Fußballmagazin" (ab 23.30 Uhr im TV auf SPORT1). Die Höhepunkte der Serie A, Ligue 1 sowie aus La Liga geben Ihnen den perfekten Überblick vom Fußball-Wochenende in Europa. Den Abschluss des Super-Montags auf SPORT1 bildet eine weitere Sendung von Bundesliga Aktuell (ab 0 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) mit den wichtigsten Themen der Bundesliga.