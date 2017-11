Die Wahl zum Fußballer des Jahres erinnerte in den letzten zehn Jahren stark an den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier". Immer hieß der Sieger Zlatan Ibrahimovic. Doch in diesem Jahr kam es anders.

Da sich der schwedische Superstar im April im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen den RSC Anderlecht (2:1 n.V.) einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, war der 36-Jährige sieben Monate außer Gefecht. Erst am vergangenen Wochenende feierte Ibrahimovic sein Comeback für Manchester United. Der 36 Jahre alte Stürmer kam beim 4:1 (2:1) über Newcastle United in der 77. Minute aufs Feld (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen).

So war der Torjäger bei der diesjährigen Wahl natürlich chancenlos. Nach zehn Siegen in Folge, von 2007 bis 2016, musste sich der exzentrische Profi Andreas Granqvist geschlagen geben. Der Verteidiger vom FC Krasnodar hatte die Schweden als Kapitän in den WM-Playoffs gegen Italien zur WM im kommenden Jahr nach Russland geführt.

Ibrahimovic war nach der EM 2016 aus der schwedischen Nationalmannschaft zurückgetreten.