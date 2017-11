Vom hochklassiger Amateur-Fußball bis hin zu Highlights aus den besten Ligen Europas: Bei SPORT1 verpassen am Montag nichts.

In einem voll gepackten Programm bildet der Auftritt des TSV 1860 München in der Regionalliga Bayern den Höhepunkt. Der Spitzenreiter aus München misst sich am Abend mit dem TSV Buchbach (ab 19.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Wer nicht so lange warten will, kann sich schon ab 19.15 Uhr auf einen unterhaltsamen Fußball-Abend einstimmen. Bei Goooal - das internationale Fußball Magazin werden die größten Highlights aus den Eliteligen Spaniens, Englands, Frankreichs und Italiens präsentiert. Die besten Szenen von Cristiano Ronaldo, Leroy Sane, Mesut Özil und Co. gibt es wie gewohnt auch auf SPORT1.de zu bewundern.

Und wem das alles noch nicht genug Fußball ist, der kann sich im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App über die Keller-Partie in der 2. Bundesliga informieren. Dort trifft Schlusslicht Kaiserslautern auf den Drittletzten Dynamo Dresden.

Offene Rechnung für die Löwen

Der TSV kassierte im Hinspiel gegen Buchbach eine ebenso unerwartete wie ärgerliche Niederlage. Ein Eigentor von Felix Weber hatte die 0:1-Pleite im Juli besiegelt. Vor dem Wiedersehen ist dieser Ausrutscher zwar längst verarbeitet - die jüngste Niederlage im Auswärtsspiel bei Wacker Burghausen (0:2) am vergangenen Wochenende ist dagegen noch nicht ganz abgehakt.

"Ich gehe davon aus, dass gegen Buchbach die entsprechende Reaktion kommt. Nicht der Gegner wird das Spiel entscheiden, sondern wir – positiv oder negativ", erklärte Löwen-Trainer Daniel Bierofka.

Der Coach kann gegen Buchbach fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen: "Auch Sascha Mölders und Marco Hiller sind fit." Lediglich die länger verletzten Spieler Timo Gebhart und Nico Andermatt gehören nicht zum Team.